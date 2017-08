Migranti, Di Maio a Macron: tutti europeisti con frontiere di altri

"Presidente Macron, lei è definito un europeista, ma mi permetta di dirle che siamo tutti bravi a fare gli europeisti con le frontiere degli altri. E in particolare con le frontiere italiane". E' il messaggio lanciato da Luigi Di Maio al presidente francese. "Lei ha detto che non ci aiuterà con l'80% di migranti economici che si trovano in Italia e anzi sta accompagnando molti migranti alla frontiera di Ventimiglia", ha aggiunto il deputato del M5s.