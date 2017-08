Migranti, Delrio: "Codice Ong è giusto, con Minniti lavoriamo insieme"

"Quella intrapresa dal governo nella gestione dei flussi migratori - ha affermato Delrio - è la strada giusta, è una linea unica, è una strategia di lungo periodo che sta dando finalmente buoni frutti, si cominciano a vedere i risultati". Le parole del ministro, che riportano unità nel governo dopo le poemiche, sono arrivate dopo gli interventi del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e del premier Paolo Gentiloni che hanno "blindato" Minniti e il codice per le Ong.



"Altro che criminalizzare le organizzazioni, abbiamo scritto il codice, che per loro è un elemento di garanzia e per noi nel solco di un unanime indirizzo parlamentare, senza mai farla apparire come una mossa del solo governo italiano. Ho coinvolto tutti", è il parere di Minniti. Secondo il ministro dell'Interno, "chi ha firmato fa parte integrante del sistema di salvataggio nazionale. Chi non ha firmato, no".



Il codice, ha aggiunto Minniti, "è come doveva essere e mi pare che non ci sia alcuna differenza nel governo. Tu fai il salvataggio in mare e io sono il Paese che accoglie chi hai salvato, si è lavorato per trovare un punto d'equilibrio - che non si impone per legge, badate - tra il principio essenziale di salvare vite umane e quello del rispetto della sicurezza dei cittadini che accolgono".