Migranti, De Magistris: "Nave Aquarius venga a Napoli"

"Se un ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte, bambini, anziani, esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli. Noi siamo umani, con un cuore grande. Napoli è pronta, senza soldi, a salvare vite umane". Lo scrive su Twitter il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito alla decisione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di non autorizzare l'approdo in Italia della nave Aquarius con a bordo 629 migranti.