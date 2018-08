Migranti, Conte a Repubblica Ceca: "Non demonizzare redistribuzione"

"Rispetto la vostra volontà di non partecipare alla redistribuzione dei migranti, ma il sistema non venga demonizzato e si creino incentivi per chi partecipa e disincentivi per chi non aderisce". Lo ha detto Giuseppe Conte incontrando, a Palazzo Chigi, il premier ceco Andrej Babis. Il presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità di "un sistema condiviso in Ue per gestire il fenomeno migratorio" perché "il problema non sia solo italiano".