Migranti, la Camera autorizza la missione delle navi italiane in Libia

Dopo l'ok delle commissioni, anche la Camera autorizza (328 sì, 113 no e 22 astenuti) le navi italiane a partire per la Libia. Immediato l'invio di un ricognitore verso Tripoli. "Non si profila alcuna lesione della sovranità libica", assicura il ministro della Difesa Pinotti. La Commissione europea avverte: le Ong che non hanno accettato il codice non avranno la garanzia di poter portare i migranti salvati nei porti italiani.