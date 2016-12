Migranti, Boldrini: "Non è un'invasione, serve nuovo piano Marshall"

La nuova emergenza sbarchi "non è un'invasione, non è un fenomeno inaspettato: fino a che ci saranno guerre e violazioni dei diritti umani ci saranno fughe". Lo ha detto il presidente della Camera, Laura Boldrini, aggiungendo: "Bisogna impegnarsi di più nella soluzione dei conflitti e bisogna dare prospettive di vita in loco a queste persone. Per questo è necessario un nuovo piano Marshall" per aiutare economicamente l'Europa.