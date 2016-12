Migranti, Boldrini: "Costretti a fuggire dai tagliagole dell'Isis"

"Nessuno può vivere sotto le bombe, con i tagliagole dell'Isis. Persone che lasciano la loro terra, la case, la famiglia, sono costrette a farlo non per turismo". Parla così dei migranti in fuga da guerra e violenza la presidente della Camera Laura Boldrini, alla commemorazione delle vittime di Marcinelle a Passolanciano, in Abruzzo. "Non si fanno gite, non si va via a cuor leggero - riprende -. Quella gente è costretta a lasciare tutto e partire".