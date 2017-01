Migranti, blog Grillo: i centri di espulsione piacciono alle mafie

"Aprire un Cie (Centro di identificazione ed espulsione, ndr) per regione, come propone il ministro Minniti, rallenterebbe solo le espulsioni degli immigrati irregolari e non farebbe altro che alimentare sprechi, illegalità e mafie". Lo scrive il M5s sul blog di Beppe Grillo parlando del tema migranti. "È necessario - aggiungono i pentastellati - identificare chi arriva in Italia, scovare i falsi profughi, espellere rapidamente gli irregolari".