" Sull'immigrazione c'è molto da lavorare, il sistema è completamente da rivedere: bisogna cambiare Dublino", in particolare nel punto che pesa sul Paese di primo ingresso. Lo ha detto Silvio Berlusconi , aggiungendo: "Noi proporremo un grande piano Marshall per l'Africa per fare nascere economie locali - ha ribadito Berlusconi -. Se questo non sarà fatto in futuro sei miliardi di persone che vivono nella miseria ci invaderanno".

"Centrodestra avrà i numeri per governare" - Berlusconi si è poi detto "certo che il Centrodestra avrà i numeri per governare. Punto". Arrivando al vertice Ppe di Bruxelles, il leader di Forza Italia ha chiarito che senza maggioranza, "succederebbe quanto previsto dalla Costituzione non da me: si andrà a nuove elezioni e il governo in carica rimarrà per l'ordinaria amministrazione. Non ho dato alcuna interpretazione politica ne' detto che noi preferiamo questa situazione".



"Da Salvini puntiglio che sarà superato" - Rispondendo alle critiche arrivate dal leader leghista Matteo Salvini sull'iter della legge Molteni, Berlusconi ha sottolineato: "Non è una cosa che non fa trovare un accordo con la Lega e con Fratelli d'Italia, è un puntiglio che sarà presto superato". E poi ha proseguito: "Con la mia discesa in campo abbiamo 10-15 punti di vantaggio sul secondo partito".



"Sui negoziati per la Brexit generale ottimismo tra leader Ppe" - Tra i leader del Ppe, circa il prosieguo dei negoziati sulla Brexit, "c'è un generale ottimismo", ha riferito Berlusconi. "Siamo soddisfatti della conclusione della prima fase, ci avviamo alla seconda. Come ha detto anche il presidente Tajani andiamo avanti uniti Ppe e Parlamento europeo per la tutela dei cittadini europei", ha concluso.