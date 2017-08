Migranti, Berlusconi: "Attacco a Ue per nascondere responsabiltà"

"Prendersela con l'Europa è un modo per nascondere le responsabilità del governo italiano verso un fenomeno drammatico" come quello dei migranti. Ne è convinto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, secondo il quale di questo fenomento "il sud paga il prezzo più alto. Quello a cui assistiamo è un dramma per gli italiani, soprattutto i più deboli, di fronte a questo esodo biblico che solo il nostro governo aveva saputo fermare".