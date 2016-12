Migranti, Arcivescovo Scola: un piano Marshall a guida italiana

"L'Onu ha fallito e l'Europa è smarrita: serve un nuovo ordine mondiale e l'Italia ha il compito di fare un progetto guida per il continente in tema di immigrazione, assumendosi la responsabilità della leadership dell'area mediterranea". Lo ha affermato il cardinale arcivescovo di Milano, Angelo Scola, aggiungendo: "Ci vuole un progetto. Da tempo ho fatto riferimento a un sorta di piano Marshall: è quel che ci serve".

In una intervista a Repubblica, Scola ribadisce che si debba preparare un piano straordinario di "accoglienza diffusa nelle parrocchie per l'estate, mettendo a disposizione anche oratori, palestre e strutture scolastiche per ospitare chi arriva". Senza però perdere d'occhio la necessità imprescindibile di "individuare - nel dibattito culturale così come nelle grandi relazioni internazionali - le chiavi per una soluzione non di emergenza, ma strutturale".