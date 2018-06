Migranti, ambasciatore tunisino: "Incontro con Salvini si farà"

L'incontro tra Tunisia e Italia si farà: lo ha detto l'ambasciatore tunisino a Roma Moez Siaoui. Il ministro dell'interno Matteo Salvini aveva detto di immaginare un incontro con il suo omologo già in settimana per discutere di temi migratori, dopo le tensioni per le parole dello stesso Salvini. "Stavamo per fare l'incontro ma poi il nostro ministro si è dimesso", ha detto l'ambasciatore, ribadendo che "la collaborazione tra i governi va avanti".