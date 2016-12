Migranti, Alfano replica alla Cei: non possiamo accoglierli tutti

"Gli hotspot non sono centri chiusi di trattenimento ma centri dove avvengono la fotosegnalazione e lo smistamento tra profughi e irregolari - spiega Alfano -. Se il fotosegnalamento avvenisse in mare avremmo un'efficienza maggiore al momento dello sbarco. E' un'ipotesi su cui si sta ragionando".



Salvini: "Galantino complice degli scafisti" - "Chi parla così è complice degli scafisti e nemico degli italiani e dei rifugiati veri. Mi auguro che ora rettifichi o chieda scusa". Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, ha commentato così le parole di monsignor Galantino, segretario della Cei, sul tema migranti. "La quota di immigrati che l'Italia può accogliere in questo momento è zero - ha aggiunto a margine di una iniziativa elettorale a Torino -. Non deve più partire un solo gommone, più ne partono più ne muoiono in mare".



"Non deve più partire un solo immigrato" - "Non deve più partire un solo immigrato o un solo barcone perché più ne partono più ne muoiono". Lo ha detto il leader della Lega Nord Matteo Salvini a Porta Palazzo a Torino. "Se fossimo al governo - ha aggiunto - le navi della Marina le useremmo per soccorrere, ma anche per riportare indietro queste persone ai porti di partenza".



Calderoli: "Monsignor Alfano accoglie tutti gli immigrati" - Alla polemica sul tema immigrazione ha particpato anche un altro esponente del Carroccio, il senatore Roberto Calderoli. "Alfano che contraddice monsignor Galantino? Sogno o son desto? Va bene che siamo in campagna elettorale e Alfano cerca di non perdere gli ultimi tre voti che gli sono rimasti con ogni espediente possibile, ma sia serio monsignor Alfano, perché a tutto c'è un limite: come si fa a mettersi a contraddire monsignor Galantino quando è proprio Alfano a fare, fin da quando è al Viminale, esattamente quello che dice monsignor Galantino, ovvero accoglierli tutti? Monsignor Alfano, siamo proprio alle comiche…".