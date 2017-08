Migranti, Alfano: "Ong ambigue, nessuno ha chiesto scusa a Zuccaro"

"Sebbene sia corretto sottolineare che tantissime Ong fanno del bene e salvano vite umane, è giusto ricordare l'intuizione del procuratore Zuccaro riguardo l'ipotesi che qualche organizzazione potesse operare in zone di ambiguità, così come confermato poi da recenti indagini". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, aggiungendo: "Finora nessuno ha però chiesto scusa a Zuccaro per le accuse a lui rivolte".