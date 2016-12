Migranti, Alfano: numero sbarchi come nel 2015, situazione gestibile

Una "situazione gestibile per l'Italia". Così Angelino Alfano sui migranti, spiegando che per quanto riguarda gli sbarchi "siamo a livello dello scorso anno". "La nostra strategia - ha quindi spiegato il ministro dell'Interno - è chiara: non facciamo morire nessuno, non ci copriamo della vergogna di trasformare il Mediterraneo in un lago di morte. Li salviamo, poi verifichiamo chi ha diritto asilo".