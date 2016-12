Migranti,Alfano:no a abrogare reato

L'abrogazione del reato di immigrazione clandestina trasmetterebbe all'opinione pubblica un "messaggio negativo" per "la percezione di sicurezza in un momento particolarissimo per l'Italia e l'Europa". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che aggiunge: "La vicenda non è una questione ideologica o materia di un singolo partito, ma una semplice valutazione di opportunità politica".