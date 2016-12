Migranti, Alfano: "Nessun profugo precederà gli italiani nei diritti"

Alfano ha detto di aver "letto queste notizie di stampa", ma ha sottolineato che non c'è "nessuna mia circolare a tal proposito" e "nessuna residenza anagrafica agli stranieri irregolari". La notizia, ha invece spiegato il ministro, citava erroneamente una circolare "che in realtà era una comunicazione verso una prefettura che aveva chiesto come regolarsi sui richiedenti asilo". E in ogni caso, ha specificato il titolare del Viminale, "l'iscrizione e le variazioni nei registri anagrafici sono previsti solo per chi è regolarmente in Italia, in possesso di un permesso di soggiorno o è richiedente asilo".