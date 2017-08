Migranti, Alfano: "L'Europa ci dia solidarietà, non lezioni"

Sulla questione migranti "l'Europa non può darci lezioni: dovrebbe darci solidarietà, ma non lezioni anche perché non è un pulpito che funziona". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, commentando le ultime polemiche dopo le dichiarazioni del premier ungherese Viktor Orban che ha invitato l'Italia a "chiudere i porti" per fermare i flussi migratori.