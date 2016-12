Migranti,Alfano: Albania strategica

"L'Albania può essere un partner strategico dell'Europa nell'affrontare la questione dei Balcani". Lo ha detto il ministro Angelino Alfano al termine del consiglio Affari interni Ue dedicato in larga parte al tema dell'immigrazione. Per questo, ha aggiunto, "ho chiesto che il tema dell'Albania non sia solo italiano. Non possiamo solo avere a che fare noi, bilateralmente, con Tirana".