Migranti, Alfano ai Paesi dell'Ue: "Non avete rispettato i patti"

L'Italia è intervenuta al Consiglio europeo per "denunciare che i patti sull'immigrazione stabiliti in queste autorevoli sedi non sono stati rispettati". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, precisando che "è stato fatto tutto quanto richiesto dall'Ue". Rispondendo alle critiche sulla sicurezza da parte della Francia, ha aggiunto: "Su questo tema non accettiamo lezioni da nessuno, da noi la prevenzione ha sempre funzionato".