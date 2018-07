Migranti, accordo collaborazione Anac-Viminale su appalti e servizi

L'Autorità nazionale anticorruzione e il Viminale hanno sottoscritto un accordo di collaborazione in tema di appalti per la fornitura di beni e servizi nei centri di primo soccorso e accoglienza dei migranti. L'Anac "fornirà supporto tecnico-giuridico per l'elaborazione di bandi-tipo diversificati in base alle varie tipologie di ospitalità previste in Italia, con l'obiettivo di favorire attività gestionali standardizzate e più trasparenti".