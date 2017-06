Migranti a Roma, incontro Raggi-Minniti: nasce una "cabina di regia"

"Roma è sottoposta ad una forte pressione migratoria, così non si può andare avanti - aveva detto due settimane fa la Raggi -. Ho inviato nei giorni scorsi una lettera al prefetto di Roma per chiedere al ministero dell'Interno una moratoria sui nuovi arrivi. Mi auguro davvero che il governo tenga conto di queste mie parole".



All'incontro con il ministro Minniti, che si è svolto oggi "in un clima di grande collaborazione istituzionale" - dice una nota del Viminale - hanno partecipato anche il prefetto di Roma, Paola Basilone, e i più stretti collaboratori dei responsabili di ministero e Campidoglio. L'incontro è stato anche l'occasione per approfondire le indicazioni contenute nelle circolari antiterrorismo 'Safety & Security', "in una città come Roma che, come è stato sottolineato, in particolare nella stagione estiva, vive di eventi e manifestazioni all'aperto".



Al riguardo il ministro Minniti ha chiarito che le circolari "non intendono in nessun modo limitare la partecipazione dei cittadini agli eventi, ma rappresentano un'occasione per garantire la sicurezza in un clima di serenità nell'equilibrio delle misure assunte".