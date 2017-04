Migrantes (Cei): "Le accuse alle ong sono ipocrite e vergognose"

"Siamo di fronte a una visione ipocrita e vergognosa di chi non vuole salvare in mare persone in fuga e di chi non vuole fare canali umanitari". Lo ha detto il direttore di Migrantes (Cei), mons. Giancarlo Perego, a Tv2000, sulle polemiche relative alle ong. "Il traffico di essere umani che finanzia il terrorismo si combatte attraverso canali umanitari attraverso i quali far arrivare le persone in sicurezza".