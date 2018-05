Meloni: sostegno Fratelli d'Italia dipende da chi sarà premier

"Ci chiedono se sosterremo o no il governo M5s-Lega. La nostra scelta non può prescindere da chi sarà il premier perché è evidente che chi guida il governo ne caratterizza l'azione". Così su Facebook il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Qualsiasi scelta è condizionata a punti irrinunciabili come il no alla patrimoniale e allo ius soli e il sì alla Flat Tax al 15% e al blocco dell'immigrazione", aggiunge.