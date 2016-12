Meloni: so io cosa posso fare o no

"Ringrazio Silvio Berlusconi per la solidarietà, ma quello che la Meloni può e non può fare credo debba sceglierlo la sottoscritta". Così la candidata sindaco di Roma, Giorgia Meloni, commenta le dichiarazioni di Silvio Berlusconi. "Ci sono centinaia e centinaia di mamme che lavorano e fanno cose straordinarie", aggiunge. Su Guido Bertolaso dice: "Con lui non saremmo arrivati al ballottaggio e io non voglio fare regali a Matteo Renzi".