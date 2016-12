Meloni: "Se eletta sindaco intitolerò una via ad Almirante"; la Comunità ebraica di Roma: "Mai"

"Mai una via a Roma per chi come Almirante collaborò alla 'Difesa della Razza' senza pentirsene". Così la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, replica alle parole della candidata sindaco di FdI, Giorgia Meloni, che ha affermato che, in caso di elezione in Campidoglio, intitolerà una strada a quello che definisce "un uomo che è stato fondamentale nella storia della destra italiana".