Meloni: primarie nel centrodestra

Per Giorgia Meloni è ora necessario ricorrere alle primarie per scegliere i candidati sindaco del Centrodestra per le prossime elezioni amministrative. "Anche la Lega si dice finalmente disponibile a celebrarle e, in alcune città, esponenti importanti di Forza Italia le chiedono a gran voce - si legge in un post su Fb della leader di Fratelli d'Italia - . A questa punto chiedo a Berlusconi e a Salvini di vederci per stilare le regole".