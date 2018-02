Meloni: "Non è la mia Italia quella che spara agli innocenti"

"Non è la mia Italia quella che spara agli innocenti". Lo dice la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, riferendosi alla sparatoria di Macerata, in cui sono rimaste ferite sei persone. "E' legittimo - continua - dire che l'immigrazione incontrollata va regolata, ma non si può essere omertosi sui reati degli immigrati". Poi aggiunge: "Nessuno delle istituzioni ha chiamato la madre di Pamela. A me ha detto che sono stata la prima a telefonarle".