Meloni: "Londra elegge sindaco musulmano, non è una buona notizia"

"Londra elegge un sindaco musulmano. Per me non è una buona notizia l'islamizzazione dell'Europa". Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni all'indomani della vittoria alle urne di Sadiq Khan, laburista di fede islamica e figlio di pachistani. La presa di posizione della leader di Fratelli d'Italia, candidata alla carica di sindaco di Roma, non lascia indifferente la Rete, che si divide: molte critiche ma anche diversi consensi.