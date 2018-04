Meloni: Italia ostaggio della smania di Di Maio di diventare premier

"L'Italia oggi è ostaggio del bisogno disperato di Luigi Di Maio di sedere sulla poltrona del presidente del Consiglio". Lo afferma la leader di Fdi, Giorgia Meloni, in Molise per la campagna elettorale. "Il Movimento 5 Stelle che è arrivato secondo pretende di dettare le regole come se avesse vinto le elezioni, ma il centrodestra non si spacca e rimane compatto", aggiunge.