Meloni: difficile che in futuro ci sarà schieramento di centrodestra

"Io non dico se il centrodestra esiste ancora, ma mi sento di dire che in futuro sarà difficile che ci sia lo schieramento politico del centrodestra". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Montemarcello. "C'è un sentimento di centrodestra che è maggioritario in Italia, ma non vuol dire che ci sia uno schieramento di centrodestra. Serve però una forza politica che presidi quel campo e noi ci candidiamo a farlo", aggiunge.