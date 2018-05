Meloni: "Con M5s aperti al dialogo ma guida del governo a noi"

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al termine delle consultazioni conferma la difficoltà di trovare un accordo con il M5s per una maggioranza di governo. "In particolare in Di Maio registro una rigidità nel dialogo con centrodestra che mi colpisce - ha detto -. Il dialogo è rispetto della volontà popolare ma non rescindiamo dalla guida del governo al centrodestra, segnatamente da Matteo Salvini".