Mdp: vogliono andare avanti con i voucher, usciamo da maggioranza

"La misura è colma. Vogliono andare avanti sui voucher per le imprese, prendendo in giro milioni di italiani che hanno firmato per i referendum Cgil annullati dopo che erano stati cancellati i buoni lavoro". Lo dice il capogruppo Mdp alla Camera Francesco Laforgia, aggiungendo: "Bene, andremo avanti anche noi e usciremo dalla maggioranza. È un modo di fare inaccettabile sul piano democratico. E' l'ennesimo strappo".