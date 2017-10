Mdp, Speranza: "Non faremo cadere il governo, ha anche gli aiutini"

"Non faremo cadere il governo. Tra l'altro non cade perché ci sono aiutini che arrivano quotidianamente come oggi quello di Verdini". Lo ha detto il coordinatore di Mdp, Roberto Speranza che, commentando la manovra, ha aggiunto: "Chiediamo una svolta. Da parte nostra c'è responsabilità verso il Paese. Gentiloni è un elemento di discontinuità nel tono rispetto a Renzi ma non basta: serve una discontinuità di merito a partire dalla sanità pubblica".