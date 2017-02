Mdp, costituito il nuovo gruppo alla Camera e al Senato

Si è costituito al Senato e alla Camera il nuovo gruppo denominato "Articolo1 - Movimento democratico e progressista" . Il gruppo al Senato è composto da 14 senatori mentre quello alla Camera da 37 deputati ex Pd ed ex Sel. La Presidente al Senato è Maria Cecilia Guerra e il capogruppo alla Camera l'ex Dem Francesco Laforgia . "Il governo Gentiloni non ha nulla da temere da noi", ha rassicurato la neo eletta Presidente.

Il gruppo al Senato, in cui non sono confluiti solo senatori di provenienza Pd, è composto da Filippo Bubbico, Mariagrazia Gatti, Lodovico Sonego, Miguel Gotor, Doris Lo Moro, Carlo Pegorer, Lucrezia Ricchiuti, Maurizio Migliavacca, Nerina Dirindin, Paolo Corsini, Felice Casson, Manuela Granaiola. Alla Camera dei deputati la riunione è stata aperta da Roberto Speranza che ha proposto come capogruppo l'ex Dem Francesco Laforgia, eletto subito all'unanimità.



"Contribuiamo a far nascere il nuovo gruppo parlamentare Articolo1 - Movimento democratico e progressista. Un fatto politico nuovo, in grado di rispondere unitariamente anche nelle aule parlamentari alla domanda di democrazia e Costituzione contenuta nella vittoria referendaria del 4 dicembre scorso. Lì si colloca per noi lo spartiacque decisivo", hanno detto i i 17 deputati di Sinistra italiana che hanno lasciato il gruppo.