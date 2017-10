Mdp boccia il Def, il viceministro Bubbico si dimette: "Condivido"

Dopo il no di Mdp alla relazione di Padoan sul Documento di economia e finanza il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico lascia il suo incarico di governo. "La mia posizione in merito - spiega - coincide con quella espressa dai gruppi Mdp a Camera e Senato. Per questi motivi, dopo avere informato il presidente Gentiloni e il ministro Minniti, che apprezzo e ringrazio per la fiducia accordatami, ho rassegnato le mie dimissioni dal governo".

Mdp: "No a relazione, sì a scostamento" - Le parole del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, sono state "insufficienti", ma "per senso di responsabilità" Mdp voterà a favore dello scostamento degli obiettivi sul deficit, per cui serve la maggioranza di 161 voti in Senato. Lo ha precisato il leader di Articolo 1-Mdp, Roberto Speranza, dopo una riunione dei gruppi di Camera e Senato che si sono espressi "all'unanimità" per questa posizione. Speranza ha spiegato che invece sulla relazione sul Def, Mdp "ha scelto di non votare".



Speranza: "Non mi sento più politicamente dentro questa maggioranza" - "In questo momento io non mi sento più politicamente dentro questa maggioranza", ha aggiunto Speranza. Alla domanda se intendano quindi uscire dalla maggioranza, ha risposto: "Io spero che il governo cambi ancora rotta, io spero che il governo nelle prossime ore decida di fare queste cose che servono al Paese". "Abbiamo chiesto al governo una svolta sulle questioni sociali, abbiamo chiesto uno sforzo sul diritto allo studio, uno sforzo sul mercato del lavoro. La relazione di Padoan di oggi è stata sinceramente insufficiente", ha sottolineato.



Tabacci: "Voto a favore, Mdp sta sbagliando" - "Voterà sicuramente a favore del Def, come i deputati di Centro democratico. Rispetto la posizione di Mdp, ma sta sbagliando: ha una linea poco chiara, confusa, non la condivido". Lo ha detto Bruno Tabacci, interpellato al telefono. "Padoan, rispetto all'incontro che Pisapia ha avuto con Gentiloni, ha dato un segno di apertura importante", ha sottolineato. "Personalmente - ha aggiunto - ho votato con la maggioranza per tutta la legislatura e voto a maggior ragione adesso che la tendenza è positiva".