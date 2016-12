Mazzillo ex Pd, Grillo ribatte: anch'io ho avuto quella tessera

"Non sarà mica un reato, anch'io ho avuto la tessera del Pd, non ve lo ricordate? La presi ad Arzachena (Sassari)". Lo ha detto Beppe Grillo, intervenuto a Mirandola, replicando a chi gli chiedeva un commento sul nuovo assessore al bilancio del Comune di Roma, Andrea Mazzillo, ex Pd. Grillo chiese la tessera nel 2009, per poter correre per la segreteria del partito.