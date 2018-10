"Noi lavoriamo per i ragazzi e vogliamo metterli nelle condizioni di esprimere tutto il loro talento, le loro attitudini e non solo le loro capacità. Vogliamo essere attenti ai loro bisogni. Vogliamo essere anche a fianco dei loro docenti che oggi vorrei cogliere l'occasione di ringraziare per il lavoro che fanno. Il nostro obiettivo è fare in modo che questo esame sia la conclusione di un percorso e che premi il lavoro che i ragazzi hanno fatto in 5 anni", continua il ministro.



Per quest'anno, inoltre, non saranno necessari all'accesso della prova la partecipazione ai test Invalsi e lo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro. Bussetti commenta così la scelta del Miur di far slittare al 1 settembre 2019 l'entrata in vigore di questi due requisiti: "Abbiamo pensato che dare priorità alla prova Invalsi o all’alternanza scuola lavoro non poteva dare il giusto significato a una prova così importante per gli studenti. Riteniamo importante l’esperienza di alternanza scuola lavoro, è un aspetto che vogliamo riqualificare". E sulla griglia di valutazione nazionale su cui si dovranno basare i commissari d'esame: "E' un'esperienza nuova, vedremo i risultati finali"