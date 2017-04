Matterella: oggi in Ue molte lacune, ma proseguire in scelta di pace

"Oggi in Ue abbiamo una stagione pace che non era mai stata così lunga, occorre proseguire in queste scelta". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla Fondazione campo di concentramento di Fossoli. "Le difficoltà non mancano, il terrorismo cerca di insidiare ciò che si è raggiunto con la pace e la solidarietà, ci sono tante lacune da colmare ma occorre continuare l'azione di pace", aggiunge il Capo dello Stato.