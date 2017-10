Matteo Salvini: "Mai rubato un soldo in vita mia, querelo Renzi"

Il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, annuncia l'intenzione di querelare il segretario del Pd, Matteo Renzi. "Io non ho mai rubato una lira in vita mia, i soldi incassati dalla Lega erano strettamente collegati ai voti che ci hanno dato dagli italiani e Berlusconi non ci ha mai pagato campagne elettorali - dice -. "Salvini ruba" dice il bugiardo? Ci saranno 100 giudici pronti a condannarlo, ma soprattutto lo condanneranno i cittadini italiani".