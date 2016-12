Matteo Salvini: Lega presente anche al Sud con liste ad hoc

18:13 - "La Lega sarà presente con proprie liste in tutte le regioni del Sud dove si voterà a primavera". Lo annuncia Matteo Salvini che aggiunge: "Da novembre conto di riprendere a girare per il Sud per preparare liste alternative della Lega alla prossime regionali. Non ci sarà il nome della Lega Nord - ha precisato - potrebbe esserci quello di 'Lega dei popoli' oppure 'Lista Salvini' ".

Rispondendo alle domande di Bruno Vespa e Giorgio Mule' in una intervista in pubblico a Salerno, il leader della Lega ha aggiunto che "l'importante sarà la convergenza su 5-6 punti che comprendono la tassazione flat al 15-20% l'abolizione della legge Fornero, lo stop all'immigrazione selvaggia e la difesa del made in Italy''.