Matteo Salvini in comizio con Marine Le Pen il primo maggio a Nizza

Matteo Salvini sarà al fianco di Marine Le Pen il 1 maggio a Nizza. Il leader della Lega e la presidente del Front National saranno protagonisti di un comizio comune per sottolineare "l'affermazione di un identico impegno per la difesa dell'identità e della sovranità delle nazioni". Lo ha annunciato il Movimento per un'Europa delle nazioni e delle libertà.