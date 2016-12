25 febbraio 2015 Matteo Salvini arriva in Campidoglio provoca: "Marino a Casa" "Guerra" di striscioni e cori con Sel in piazza. E a Mattarella la Lega chiede un intervento su Renzi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:04 - Il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, ha raggiunto il Campidoglio per presentare la manifestazione in programma sabato "Renzi a casa". Il leader del Carroccio ed altri esponenti leghisti hanno esposto uno striscione con la scritta "Marino a casa" contro il sindaco di Roma. Immediata la reazione in Aula, "Salvini a casa, vai i razzisti dalla Capitale" è lo striscione esposto da alcuni militanti di Sel.

La reazione di Sel - "Salvini a casa, vai i razzisti dalla Capitale". Questo lo striscione esposto da alcuni militanti di Sel che hanno dato il "benvenuto" in piazza del Campidoglio al segretario della Lega Nord Matteo Salvini. "Non sei il benvenuto", urlano i militanti. La protesta all'ingresso di Salvini nella piazza blindata e presidiata dalle forze dell'ordine.



Salvini: "Non rispondo a quattro poveretti" - "Non rispondo su quattro poveretti", ha detto il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, replicando ai cronisti che gli chiedono un commento sulla contestazione nei suoi confronti in corso al Campidoglio a Roma da parte di un gruppo di manifestanti. "Sono qui perché spero di aiutare i romani a riprendersi la propria città perché il sindaco Marino è inadeguato ad amministrare una città bellissima. Perché sono a Roma? Vado dove mi chiamano, io non mi autoinvito", conclude Salvini.



In Campidoglio "guerra" di cori e striscioni - Battibecchi e uno "scontro" verbale a breve distanza in piazza del Campidoglio. Lega Nord e Sinistra Ecologia e Libertà si sono fronteggiati a colpi di cori, striscioni e cartelli sotto la statua del Marco Aurelio. Da una parte i leghisti che sono arrivati in piazza insieme al loro leader Matteo Salvini al grido "Marino vattene" e con cartelli "Marino a casa", "Sfrattiamo Marino", dall'altra gli esponenti di Sel che controbattono con urla "Andate via, non siete i benvenuti".



Salvini, Tosi non è fuori dalla Lega - E Salvini interviene anche sulle polemiche interne al partito. Il sindaco di Verona, Flavio Tosi, non è fuori della Lega e non rischia, dice il segretario del Carroccio.



Lega a Mattarella: fermi piccolo dittatore Renzi - "Al Capo dello Stato abbiamo segnalato lo scarso rispetto mostrato dal presidente del Consiglioverso i parlamentari e gli abbiano chiesto di far capire al piccolo dittatore Renzi che siamo in democrazia". Così Massimo Fedriga e Gian Marco Centinaio della Lega al termine dell'incontro con il Capo dello Stato. "Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso atto e ha registrato le criticità segnalate per i lavori parlamentari", ha aggiunto Massimiliano Fedriga, capogruppo alla Camera della Lega: "Il governo sta imponendo le riforme costituzionali laddove c'è necessità di una maggiore condivisione".