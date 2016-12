Matteo Renzi tira dritto sul Jobs Act: "Se necessario metteremo la fiducia"

09:23 - Il presidente del Consiglio Matteo Renzi vuol andare avanti senza intoppi per l'approvazione del Jobs Act anche alla Camera. "Le dinamiche parlamentari le vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane - ha detto al Tg5 -. Se ci sarà bisogno metteremo la fiducia". Sullo scontro con il sindacato ha detto di avere "grande rispetto per tutte le sigle. Ma la mia preoccupazione è di non far fermare il Paese".

"Il sindacato fa il suo lavoro: in bocca al lupo. Ma noi andiamo avanti perché il nostro obiettivo non fare una battaglia politica ma far ripartire l'Italia e su questo non molliamo di un millimetro". Il premier va insomma dritto per la sua strada anche se sembra evidente un tentativo di ammorbidire i toni del confronto/scontro con il sindacato.



Mano tesa e toni concilianti anche nei confronti della minoranza interna al partito. "Sono convinto che anche chi non mi ha votato al congresso del Pd sia disponibile a darmi una mano - afferma -, perché non sono in ballo i destini dell'Italia e non quelli personali".