15 ottobre 2014 Matteo Renzi: "Tagliati 18 miliardi di tasse" Legge di Stabilità, cominciato il Cdm Il premier su Twitter scrive anche di Jobs Act e di accordi con la Cina da 8 miliardi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:23 - "La differenza tra la Finanziaria 2014 e quella del 2015 è che ci sono 18 miliardi di tasse in meno. Tutto qui. L'Italia riparte". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Matteo Renzi. A Palazzo Chigi, intanto, è iniziata la riunione del Consiglio dei ministri che dovrà varare la legge di Stabilità.

Tweet di Renzi anche sul Jobs Act: "No articolo 18, no contributi per chi assume a tempo indeterminato, no Irap su costo del lavoro. Tolti gli ostacoli per assumere", afferma. Per il presidente del Consiglio grazie all'operato del governo poi "abbiamo firmato accordi dal valori di 8 miliardi con la Cina per investimenti che valgono in entrambe le direzioni". Dichiarazioni tutte corredate dall'hashtag #italiariparte.