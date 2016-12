Matteo Renzi si scusa dopo lo scivolone in geografia: "Lo so che il traforo del Gottardo sta in Svizzera"

Dopo la gaffe fatta sono arrivate le scuse di Matteo Renzi: "Faccio una correzione, è evidente che il Gottardo è in Svizzera". In occasione del Consiglio dei Ministri che aveva approvato le nuove norme sugli appalti, il premier aveva detto: "Siamo l'unico Paese al mondo che sta facendo tre tunnel, tre opere strepitose per il collegamento con l'Europa: il Gottardo che si inaugura il primo giugno con la Svizzera, il Brennero che abbiamo sbloccato noi e ci collega all'Austria, la Torino-Lione con la Francia". Peccato che l'opera che interessa il traforo del Gottardo sia stata realizzata in territorio elvetico e con soldi non italiani.