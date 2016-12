Matteo Renzi: "Sciopero legittimo" "Voto commissione? Rimedieremo"

19:07 - "Lo sciopero generale è un momento di alta protesta. Noi abbiamo profondo rispetto anche se io non sono d'accordo con le ragioni". Lo afferma Matteo Renzi in conferenza stampa ad Ankara, prima tappa del suo viaggio di due giorni in Turchia. Il premier ha spiegato che "c'è profondo rispetto per i sindacati" e che "con il Jobs act cambieremo il Paese anche per loro". Renzi ha poi garantito la "massima collaborazione istituzionale".

Da Ankara il premier Matteo Renzi parla dello sciopero generale Cgil-Uil di domani, definendolo "un momento di alta protesta. Noi abbiamo profondo rispetto anche se io non sono d'accordo con le ragioni. Buon lavoro a chi lavora e in bocca al lupo a chi sciopera, con rispetto e senza polemiche".



Il messaggio sul voto in commissione - Parlando delle riforme, Renzi ha dichiarato: "ci sono talvolta incidenti di percorso" come quello che "ieri è accaduto in commissione alla Camera. Recupereremo in Aula perché non è possibile fare soluzioni pasticciate e perché questo voto è stato considerato come segnale politico". E aggiunge che il voto in commissione alla Camera "è stato considerato come un segnale politico. Di segnali politici ne parleremo in modo chiaro in Assemblea".



"Spero che il 2015 sia l'anno decisivo per l'adesione della Turchia" - L'auspicio del premier italiano è che "il 2015 sia l'anno decisivo" per l'adesione della Turchia all'Ue. Nel Consiglio europeo del 18 dicembre "dovremmo avere nel documento finale un passaggio di ulteriore stimolo ad una fase di negoziazione" e il 13 gennaio, quando il governo italiano pronuncerà il suo discorso conclusivo del semestre europeo si concluderà il semestre di presidenza italiana, "sottolineerò l'importanza dell'allargamento in particolare alla Turchia e ad alcuni paesi dei Balcani". "Faremo ogni sforzo - ha concluso - perché l'Ue apra con maggiore determinazione i nuovi capitoli negoziali e perché contemporaneamente la Turchia continui nel percorso di collaborazione come oggi più volte confermato".