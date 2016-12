Matteo Renzi: "Ridurremo le tasse aeroportuali"

"Ridurremo le imposte aeroportuali". Lo afferma il presidente del Consiglio Matteo Renzi commentando la minaccia di Ryanair di lasciare i piccoli scali per il caro tasse. "I grandi hub non possono essere in tutte le province, il Paese deve ridurne il numero ma ci sono alcune realtà come quella abruzzese che ha tutte le condizioni per andare avanti e speriamo che con l'intervento sulle tasse aeroportuali possano risolversi i problemi", spiega.