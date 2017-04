Matteo Renzi precisa a "Panorama": "Non mollo e non mollerò mai"

Dopo le prime anticipazioni sulla sua intervista rilasciata a "Panorama", il segretario del Pd Matteo Renzi interviene per precisare il suo pensiero. "Con tutta l'amicizia per Andrea Marcenaro - dice -, non ho mai detto ciò che 'Panorama' ha riportato. Non l'ho detto e stavolta non l'ho nemmeno pensato. Gli ho spiegato a pranzo per un'ora perché non ho mollato e a questo punto non mollerò mai".