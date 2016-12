Matteo Renzi: "Polemiche normali, noi andiamo avanti con il cambiamento"

09:13 - Il premier italiano Matteo Renzi, da Davos, dove si trova per il World Economic Forum, commenta lo scontro sull'Italicum al Senato. "Di fatto il percorso di cambiamento che l'Italia ha iniziato sta continuando - ha detto prima di entrare al Forum -, è giusto che sia così e noi non ci fermiamo. Poi ci sono polemiche, discussioni, è normale, ma non si molla di un centimetro".

"Abbiamo promesso agli italiani che avremmo restituito orgoglio, speranza e onore al nostro Paese, lo stiamo facendo" ha continuato Renzi prima di recarsi, a piedi, nel Congress Centre del Forum di Davos, dove in mattinata è atteso un suo discorso sulle leadership del cambiamento.



Il presidente del Consiglio ha ricordato come anche martedì, nonostante le polemiche sulla legge elettorale, il lavoro sulle riforme non sia stato bloccato dall'impasse. "Le commissioni" in Parlamento "vanno avanti, si è discusso sulla Pubblica Amministrazione" ad esempio, ha spiegato Renzi ribadendo come, "di fatto il percorso di cambiamento che l'Italia ha iniziato sta continuando, è giusto e doveroso che sia così".